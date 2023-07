İSTANBUL, (DHA) - Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu Dele Alli, "Bana zarar veren şeylere güveniyordum. İçimdeki savaşı kaybediyordum" dedi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Dele Alli, Manchester United'ın efsane oyuncularından Gary Neville'a özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Yaşadıklarını anlatmanın kendisi için zor olduğunu aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Muhtemelen anlatmak için doğru zaman. Uzun zamandır sakladığım bir şey olduğu için bu konuda konuşmaktan korkuyorum. Türkiye'den döndüğümde ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Zihinsel olarak kötüydüm. Bir rehabilitasyon merkezine gitmeye karar verdim. Bunun zamanının geldiğini hissettim" diye konuştu.

Kuralsız büyüdüğünü ifade eden Dele Alli, "Rehabilitasyonda, kötü bir çocuk olduğumu söyleme iznimin olmadığını öğrettiler. Ama başım polisle çok kez belaya girdi. Annem çok içki içerdi. Ancak olanlar için onu suçlamıyorum. Rehabilitasyona gitmek onu, yaşadıklarını ve başa çıkmak zorunda kaldığı şeyleri anlamama yardımcı oldu. Gitmeme izin verdiğinde ve evlat edinildiğimde bile, istediğim hayatı yaşama şansı için bunun gerekli olduğunu biliyordu. Orada kalsam, hayatım tek bir yöne gidecekti" şeklinde konuştu.

"BANA ZARAR VEREN ŞEYLERE GÜVENİYORDUM"

Dele Alli, yaşadığı süreçte kulübü Everton'dan aldığı desteği hiçbir zaman unutmayacağını belirtti. O süreçte mutlu olduğunu etrafına göstermek istediğini kaydeden Dele Alli, şunları dile getirdi: "Kararı kendiniz vermeniz gerekiyor. Bir döngünün içindeydim. Bana zarar veren şeylere güveniyordum. Kazanmak için savaşıyor ve antrenmanlara gülümseyerek gidiyordum. Mutlu olduğumu göstermek istiyordum. İçimdeki savaşı kaybediyordum. Değişim zamanı gelmişti. Bu yüzden altı haftalığına rehabilitasyon merkezine gittim. Everton, inanılmazdı ve bana destek oldular. Onlara sonsuza kadar minnettar kalacağım. Hayatımın en büyük kararını verdiğim bir dönemde bu kadar anlayışlı oldukları için daha fazlasını isteyemezdim."

"MOURINHO'YU SUÇLAMIYORUM"

2019-2021 yıllarında Tottenham Hotspur'da beraber çalıştığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho hakkında da konuşan Dele Alli, "Kötü gidişatı başlatan tek bir an söylemem zor. Fakat en mutsuz anımı söyleyebilirim. Mourinho zamanında, 24 yaşındaydım. Bir sabah kalktım, aynaya baktım ve 24 yaşında futbolu bırakıp bırakmamayı düşündüm. Bunun için asla Mourinho'yu suçlamıyorum, kimseyi suçlamıyorum. Kendimi kontrol etmem gerekiyordu" diye konuştu.

"ÇOCUKLUK DÖNEMİNİ İLK KEZ ANLATTI"

Orta saha oyuncusu, çocukluk dönemine dair de çarpıcı açıklamalar da yaptı. Çocukluğuyla ilgili pek fazla konuşmadığını anlatan Alli, "Annem alkolikti. Altı yaşındayken annemin bir arkadaşı tarafından tacize uğradım. Afrika'ya gönderildim. Yedi yaşında sigara içmeye başladım. Sekiz yaşında uyuşturucu satmaya başladım. Yaşlı biri, bana bisikletli birini kimsenin durdurmayacağını söyledi. Ben de futbol topu ve bisiklet ile etrafta gezinmeye ve uyuşturucu satmaya başladım. On bir yaşımdayken biri beni köprüden aşağı sarkıttı. 12 yaşında evlat edinildim. O andan itibaren harika bir aile beni yanına aldı. Benim için yaptıklarını yapacak daha iyi insanlar isteyemezdim. Eğer Tanrı insanları yarattıysa, bu onlardı. Harikaydılar. Onlara gerçekten açılmak benim için zordu çünkü benden tekrar kurtulmak kolaydı. Onlar için olabileceğim en iyi çocuk olmaya çalıştım. 16 yaşında profesyonel olarak ilk takımda oynamaya başladım. Her şey oradan sonra gelişti" diye konuştu.

"ANNEMLE KONUŞMUYORUM"

Dele Alli, annesiyle iletişimde olmadığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Artık annemle konuşmuyorum. Görmeye hiç gitmek istemedim. 18 yaşındayken biyolojik annem ve babam, basına gidip beni evlat edinen ailenin benden fayda sağladığını söyledi. Sözleşmelerimi incelemek istiyorlardı. Yıllardır annemle konuşmamıştım. Bunun annemin kararı olmadığını biliyordum çünkü Milton Keynes'i terk etmediğini biliyordum. Bunu yapamazdı. Sonra kendimi ihanete uğramış hissettim. Ve annemle ilişkimi sürdüremediğim için üzüldüm."

Dele Alli'ye açıklamalarının ardından Türkiye'de ve dünyada bir çok sporsever mesajlarıyla destek oldu.

