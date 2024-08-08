Psikolojik sağlık, zihin ve beden sağlığının bir yansımasıdır ve zihinsel rahatsızlıklar, çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. İşte, delirdiğinizi veya bir akıl sağlığı sorunuyla karşı karşıya olduğunuzu gösteren bazı davranış ve belirtiler:

1. Düşünce ve Gerçeklik Algısında Bozulmalar

Halüsinasyonlar ve Sanrılar: Kişinin, gerçekte var olmayan şeyleri görmesi, duyması ya da hissetmesi durumudur. Bu, genellikle şizofreni gibi ciddi zihinsel rahatsızlıkların belirtisi olabilir.

Kişinin, gerçekte var olmayan şeyleri görmesi, duyması ya da hissetmesi durumudur. Bu, genellikle şizofreni gibi ciddi zihinsel rahatsızlıkların belirtisi olabilir. Paranoya: Sürekli olarak başkalarının size zarar vermeye çalıştığını ya da sizi izlediğini düşünmek, gerçeklikten kopmanın önemli işaretlerinden biridir.

2. Anormal Duygu Durumları

Ani Duygu Değişimleri: Bir anda mutlu olup, hemen ardından nedensiz bir şekilde öfkelenmek veya üzülmek, bipolar bozukluk gibi rahatsızlıkların belirtisi olabilir.

Bir anda mutlu olup, hemen ardından nedensiz bir şekilde öfkelenmek veya üzülmek, bipolar bozukluk gibi rahatsızlıkların belirtisi olabilir. Aşırı Endişe ve Korku: Nedensiz yere yoğun bir korku ya da endişe hissetmek, zihinsel sağlığın bozulduğuna işaret edebilir.

3. Sosyal Davranışlarda Anormallikler

İçe Kapanma: Eskiden keyif alınan sosyal etkinliklerden tamamen uzaklaşmak, insanlarla iletişim kurmaktan kaçınmak, depresyon ya da anksiyete bozukluğu gibi sorunların habercisi olabilir.

Eskiden keyif alınan sosyal etkinliklerden tamamen uzaklaşmak, insanlarla iletişim kurmaktan kaçınmak, depresyon ya da anksiyete bozukluğu gibi sorunların habercisi olabilir. Toplumdan Kopma: Başkalarının varlığını ya da duygularını hiçe sayarak, bencil ve empati yoksunu davranışlarda bulunmak, zihinsel dengesizlik göstergesi olabilir.

4. Davranışsal Belirtiler

Obsesif Kompulsif Davranışlar: Sürekli olarak elleri yıkamak, kapıların kilitli olduğundan emin olmak gibi tekrarlayan davranışlar, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) belirtisi olabilir.

Sürekli olarak elleri yıkamak, kapıların kilitli olduğundan emin olmak gibi tekrarlayan davranışlar, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) belirtisi olabilir. Anlamsız Ritüeller: Günlük yaşamı etkileyen, belirli bir anlamı olmayan ve tekrar eden ritüeller geliştirmek, zihinsel bir bozulmanın işareti olabilir.

5. Fiziksel Belirtiler

Uyku ve Yeme Alışkanlıklarında Bozulma: Aşırı uyuma ya da uykusuzluk, iştahın kaybolması veya aşırı yemek yeme gibi durumlar, zihinsel sağlığın bozulduğunun fiziksel belirtileri olabilir.

Aşırı uyuma ya da uykusuzluk, iştahın kaybolması veya aşırı yemek yeme gibi durumlar, zihinsel sağlığın bozulduğunun fiziksel belirtileri olabilir. Aşırı Enerji veya Bitkinlik: Nedensiz bir şekilde aşırı enerjik hissetmek veya tam tersi, sürekli yorgun hissetmek de zihinsel sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

6. Kendine Zarar Verici Davranışlar

Öz Kıyım ve İntihar Düşünceleri: Kendine zarar verme ya da intihar düşünceleri, acilen profesyonel yardım gerektiren ciddi bir durumdur.

Ne Yapmalısınız?

Eğer yukarıda belirtilen davranışlardan bir ya da birkaçını yaşıyorsanız, bir ruh sağlığı uzmanına başvurmanız önemlidir. Zihinsel rahatsızlıklar, erken teşhis ve tedaviyle büyük ölçüde kontrol altına alınabilir.