İSTANBUL (AA) - Deloitte Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile işbirliği anlaşması imzaladı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Deloitte Türkiye, TMOK'a uzun vadeli strateji geliştirilmesi, paydaş yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve TMOK'un yürüttüğü proje ve faaliyetlere yönelik yönetim danışmanlığı hizmeti sunacak.

Ayrıca şirket, olimpik sporcuların kariyer planlaması ve spor sonrası hayatlarına dair mentörlük desteği de sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Başak Vardar, işbirliğinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk sporuna ve sporcularımıza katkı sağlayacağına inandığımız böyle bir projede yer almak bizim için gurur vesilesi. Olimpiyat komitemizin uzun vadeli stratejilerinin Uluslararası Olimpiyat Komitesi hedeflerine uyumlu şekilde güçlendirilmesi, hizmet tasarımı ve paydaş yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi gibi alanlarda uzmanlığımız ile kendilerine destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Vardar, yönetim danışmanlığı işbirliği kapsamında TMOK'a sporcuların kariyer geçişi konusunda da destek vereceklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Ülkemizde olimpik sporcuların en önemli sorunlarından biri kariyer geçişleri konusunda yeterli rehberlik desteği bulamamaları. Bu nedenle biz de olimpik sporcularımıza yönelik bir mentörlük programı geliştirdik. Bu program ile deneyimli liderlerimizle olimpik sporcularımızı bir araya getirerek onlara rekabet odaklılık, değişime hazırlık, spordan emeklilik, spordan sonra kariyer gibi konularda destek sağlamayı amaçlıyoruz. Türk sporunun geleceği için büyük bir öneme sahip olduğunu düşündüğümüz iş birliğimizin ülkemizin olimpiyat hareketinin gelişimine katkı sağlayacağını umuyoruz."



- "Dijitalleşme ve kapsayıcılık gibi kritik alanlarda bir dizi proje gerçekleştirilecek"

Vardar, Deloitte'un Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile 10 yıllık bir global partnerlik anlaşması olduğunu ifade etti.



Vardar, "Deloitte, 2024 Paris Olimpiyatları başta olmak üzere 2032 yılına kadar gerçekleştirilecek tüm Olimpik ve Paralimpik oyunlarda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin global ölçekteki iş ortaklarından biri olarak yer alacak. Bu işbirliği ile strateji, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve kapsayıcılık gibi kritik alanlarda bir dizi proje gerçekleştirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da "Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin global çaptaki partnerlikleri yerelde de Milli Olimpiyat Komiteleri için somut katkılar sunan, ufuk açıcı iş birlikleri oluyor. Deloitte Türkiye ile TMOK yönetim stratejisinin güçlendirilmesi, hizmet tasarımı, sporcu profilleme ve ihtiyaç analizi, deneyim tasarımı, Olimpik sporcular için mentörlük programı, çalışan deneyiminin iyileştirilmesi gibi pek çok konuda geniş çaplı bir iş birliğine başlayacağız." açıklamasında bulundu.

Gündoğan, işbirliğinin hem TMOK'un kurumsal kapasitesini artıracağını hem de olimpik değerlerin daha geniş kitlelere yayılmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Deloitte Türkiye'nin uzmanlığı ve küresel deneyimi sayesinde, hizmet süreçlerini optimize ederek daha verimli ve etkili hale getireceklerini belirten Gündoğan, "Bu ortaklığın, Türk sporunun uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde temsil edilmesine de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Deloitte Türkiye ile kurduğumuz bu güçlü iş birliği, Türk sporunun geleceği için önemli bir adım ve umut ediyoruz ki birlikte, nice başarı hikayelerine imza atacağız." ifadelerini kullandı.