DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın İmralı Adası’nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürüyor. Görüşmenin ardından DEM Parti’den yapılan açıklamada, Öcalan’ın sürece katkı sunma kararlılığında olduğu mesajı verildi.

MHP’den ilk tepki: Bahçeli’nin çağrısı süreci hızlandırdı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla hızlandığını belirtti.

Karakaya, bir televizyon programında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Genel Başkanımızın Meclis’in açılış günü DEM Partililerle olan teması, arkasından çağrıları bu süreci hızlandırdı ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Sürecin devlet politikası şeklinde devam etmesi bugünkü noktaya gelinmesini sağladı.”

Karakaya, MHP lideri Bahçeli’nin konuyla ilgili detaylı bir değerlendirme yapacağını da sözlerine ekledi.

İYİ Parti: Tutanaklar incelenecek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ise görüşmeye sert tepki gösterdi.

“Dün görüşme yapıldı, bugün açıklama geldi. Demek ki devlet yetkilileriyle önceden görüşmeler yapılmış ve ortak bir metin hazırlanmış. Abdullah Öcalan’dan ne beklendiğini ve onun ne istediğini bilmiyoruz. Her şey sır perdesi altında yürütülüyor,” ifadelerini kullanan Dervişoğlu, görüşmenin tutanaklarını inceleyeceğini belirtti.

Öcalan’ın 7 maddelik mesajı tartışma yarattı

DEM Parti’nin açıklamasında Öcalan’ın mesajlarının 7 maddede sıralandığı belirtildi. Öcalan’ın “Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan’ın çağrısına katkı kararlığına sahibim” ifadeleri, siyasette yeni bir tartışma başlattı.

Sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu

MHP ve İYİ Parti’den gelen açıklamalar, önümüzdeki günlerde konunun siyasi gündemde daha fazla yer bulacağını gösteriyor. Özellikle MHP lideri Bahçeli’nin yapacağı değerlendirme ve devletin süreci nasıl yöneteceği merakla bekleniyor.