DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 15.00'te TBMM'de bir araya gelecek. Görüşme, İmralı'da Abdullah Öcalan ile gerçekleşen önemli buluşmaların ardından yapılıyor. DEM Parti, görüşmelerin içeriği hakkında geniş bir açıklama yapmayı planlıyor.

İmralı görüşmesinin ardındaki siyasi yansımalar

28 Aralık'ta DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile bir araya gelmişti. Bu görüşme, Türkiye'nin gündeminde geniş bir yer bulmuştu. Görüşmenin içeriği hakkında kamuoyuna henüz net bir açıklama yapılmazken, DEM Parti yetkilileri, İmralı'daki görüşmelerin ardından aldıkları izlenimleri ve önerileri paylaşmayı planlıyor.