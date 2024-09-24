DEM Parti Çocuk Komisyonu Eş Sözcüleri Beritan Güneş ve İhsan Seylan, Türkiye’de çocuklara karşı işlenen suçlarda artış olduğunu vurguladı. Son yıllarda yoksulluk, açlık ve istismar gibi sorunların derinleştiğini ifade eden komisyon, devletin 8 yıldır veri açıklamamasını eleştirdi. Dünya genelinde çocuk sağkalımı konusunda ilerleme kaydedilirken, Türkiye'de çocuk ölümlerinin artması dikkat çekici bir durum.

Çocuk ölümleri ve güvenlik sorunları

Diyarbakır'da 19 gün arandıktan sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın cinayeti, çocukların yaşam koşullarını yeniden gündeme getirdi. Türkiye’de çocuk ölümlerinin artış göstermesi, devletin bu konudaki verileri açıklamamasıyla birlikte, çocuk güvenliğinin sorgulanmasına neden oluyor. DEM Parti Çocuk Komisyonu Eş Sözcüsü Beritan Güneş, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2023 yılında ilk kez açıkladığı verilere göre, 0-17 yaş arası 9,4 milyon çocuğun yoksulluk koşulları altında yaşadığını belirtti.

İki yaklaşım ve sonuçları

Güneş, Türkiye’deki çocuk politikalarında iki yaygın yaklaşımın bulunduğunu ifade etti. Birincisi, çocuğu ailenin bir uzantısı olarak gören geleneksel yaklaşım; ikincisi ise çocuğu toplumsal özne olarak değil, "özel" bir varlık olarak tanımlayan modernist ve liberal yaklaşım. Bu iki anlayış, çocuk yoksulluğu ve istismarı gibi sorunları derinleştiriyor. Güneş, "Bu durum okul terklerinden işçileştirilen çocuklara, mültecileştirilen çocuklardan istismara kadar çok yönlü sonuçlar doğurabilmektedir," dedi.

Çocuklara yönelik suçlar ve cezasızlık politikaları

Son yıllarda çocuklara yönelik suçlarda kayda değer bir artış olduğunu ifade eden Güneş, “Cezasızlık politikaları, erkek egemen sistemin erkek yargısı eliyle uygulandığı için failleri cesaretlendirmekte ve şiddeti normalleştirmektedir,” değerlendirmesinde bulundu. Çocukların güvenliği için gerekli adımların atılmadığına dikkat çekildi.

Çocuk bakanlığı için çalışmalar

Çocuk Komisyonu, çocuk cezaevlerinin kapatılması ve çocuk gündeminin kamuoyuna taşınması için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Güneş, "Çocuk meclislerini oluşturmak, çocuk parlamentosu ve nihayetinde Çocuk Bakanlığı'nın kurulması için gerekli yasama faaliyetlerini yürütmeye devam ediyoruz," dedi. Ayrıca, çocuklara duyarlı bir bütçe oluşturulması için TBMM’ye katkı sunmaya çalıştıklarını vurguladı.

DEM Parti Çocuk Komisyonu, Türkiye'deki çocuk politikalarının yetersizliğine dikkat çekerek, iktidarın bu alandaki sorumluluklarını yerine getirmesini talep ediyor. Çocukların geleceği için yapılması gereken reformların acil bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.