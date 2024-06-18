MUŞ (AA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş Belediyesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı ile kente gelen Bakırhan, Muş Belediyesini ziyaret etti.

Burada belediye çalışanları ve partililerle bayramlaşan Bakırhan, seçimlerde partilerine destek verenlere teşekkür etti.

Muş'ta ilk defa yerel yönetimleri kazandıklarını belirten Bakırhan, şöyle konuştu:

"Bu önemlidir. Muş Belediyesi Kürt, Türk, Arap, Çeçen, Çerkez ve burada yaşayan bütün milliyetlerin, bütün inançların ortak belediyesi olacak. Bu kapı Kürt, Türk, Arap ve Çeçen'e de 24 saat açık olacaktır. Muş'un nerede acil bir hizmete ihtiyaç varsa kimliğine ve inancına bakmadan adil ve eşit şekilde hizmet sunacağız. Muş'un bundan sonra DEM Parti belediyesi olması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız."

Bakırhan, daha sonra Bulanık ve Malazgirt ilçelerine gitti.