Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk’ten oluşan heyet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu tarafından kapıda karşılandı.

Görüşme sonrasında DEM Parti heyetinin, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Saadet Partisi ile de temaslarına devam edeceği belirtildi.

Planlanan ziyaretler

DEM heyetinin ayrıca, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

İmralı ziyareti

DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024 tarihinde İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşerek yeni çözüm süreciyle ilgili önemli temaslarda bulunmuştu.