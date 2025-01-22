DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la ikinci kez görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuruya olumlu yanıt aldı. Heyetin bugün İmralı Adası’na giderek Öcalan ile yeniden görüşmesi bekleniyor.

İlk görüşmenin "umut verici" olduğu ifade edildi

Hatırlanacağı üzere, DEM Parti heyeti 28 Aralık 2024 tarihinde Öcalan’la ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti. O görüşmeye TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan katılmıştı.

İlk görüşme sonrası yapılan açıklamada heyet, ziyaretin "umut verici" olduğunu ifade etmiş ve görüşmenin ardından farklı siyasi partilerle temaslarda bulunmuştu.

Bugün gerçekleştirilecek ikinci görüşmenin ardından heyetin açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Görüşmenin, bölgede siyasi atmosferi nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor.