DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, İmralı'da yapılan görüşmenin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında, heyet kapsamlı bir açıklama yapmayı planlıyor.

Görüşmeler devam ediyor

DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, görüşme hakkında bilgilendirmede bulunduklarını ve TBMM Başkanı'nın önerilerini dinlediklerini ifade etti. Önder, ardından görüşmelerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile devam edeceğini ve tüm siyasi partilerle görüşmelerin ardından kapsamlı bir açıklama yapacaklarını belirtti.