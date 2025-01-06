Demokratik Emek Partisi (DEM) İmralı heyeti, AK Parti’yi ziyaret ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretin en dikkat çekici anı, iki partinin önde gelen isimlerinin buluşmasıydı.

DEM Parti İmralı heyetinin AK Parti’ye ziyareti

Bugün, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van milletvekili Pervin Buldan ve Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti İmralı heyeti, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin tarafından TBMM’de karşılandı. Ziyaret, iki parti arasındaki diyalog ve işbirliğinin sembolü olarak değerlendirildi.

Görüşmeye katılan AK Parti heyeti

AK Parti heyetinde yer alan Abdullah Güler, Özlem Zengin, Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti İmralı heyetini samimi bir şekilde karşıladı. Görüşmenin içeriği hakkında detaylı bir açıklama yapılmazken, taraflar arasında karşılıklı anlayış ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilendiği belirtildi.