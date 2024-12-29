CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Özel, partisinin sürece yaklaşımının net olduğunu vurgulayarak, çözüm zemininin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerinin de dikkate alınmasının önemine dikkat çekti.

"Çözüm zemini TBMM olmalı"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrının ardından DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitmişti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in gerçekleştirdiği görüşme sonrası yapılan açıklamada, Öcalan’ın, "Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya katkı sunmaya hazırım" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

CHP lideri Özgür Özel, görüşmeye dair DEM Parti’den yapılan açıklamayı değerlendirdi. Özel, şunları söyledi: "Bizim sürece ilişkin yaklaşımımız başından beri net. Çözümün zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesinden yanayız. En önemli kriterlerimizden biri de şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesidir."

Gelişmelerin arka planı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de yaptığı açıklamada, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de konuşsun, terörün bittiğini haykırsın" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitme izni verilmesi çağrısı yapmıştı. 26 Kasım’da DEM Parti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu. 9 Aralık’ta ise Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın konuşmasını alkışlamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Aralık’ta DEM Parti’nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı.