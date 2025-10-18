DEM Parti Gençlik Meclisi’nin çağrısıyla Diyarbakır’da düzenlenen teröristbaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük yürüyüşüne polis müdahale etti. Müdahale sırasında milletvekilleri ve partililer biber gazından etkilendi.

Yürüyüşün başlangıcı ve hedefi

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Diyarbakır Milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya ve Mehmet Kamaç ile çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüş, merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Pınar Köprüsü’nde başladı. Grup, taşınan Öcalan posterini Sur ilçesindeki Ben u Sen burcuna asmayı hedefliyordu.

Polis müdahalesi

Ben u Sen burcuna giden Urfa Kapı mevkisini ulaşıma kapatan polis, yürüyüşe son verilmesini ve katılımcıların açıklamaların ardından dağılmasını istedi. Ancak grup, hedefe yürüyerek açıklama yapacağını belirtti. Bunun üzerine polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Müdahale sırasında DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve İl Eş Başkanı Abbas Şahin de biber gazından etkilendi.

Katılımcıların tepkisi

Yürüyüşe katılan bazı kişiler, polise “düşman” diye seslenirken, “Teröristlerin izinden gideceğiz” ifadeleriyle tepki gösterdi. Gerginlik sona erdikten sonra grup Kürtçe açıklamalar yaptı ve dağıldı.