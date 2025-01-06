DEM Parti İmralı heyeti, siyasi parti ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. AK Parti ile yapılan görüşme sonrası grup, önümüzdeki hafta yeni görüşmeler gerçekleştirecek.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin AK Parti ziyareti

DEM Parti İmralı heyeti, Gelecek Partisi'ni ziyaret ettikten sonra AK Parti binasında bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve parti yetkilileri katıldı. Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü ve olumlu bir atmosferde geçti. Abdullah Güler, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Samimi ve olumlu bir şekilde görüştük. Kendilerini yolcu ettik. İlerleyen süreçte gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi.

MHP ile görüşme gerçekleşti

Perşembe günü ise DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'teki makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, DEM Parti'nin temsilcileri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk yer aldı. Ahmet Türk, görüşme sonrası, İmrali ziyaretlerinin ardından PKK'ya silah bırakma çağrısı yapabileceklerini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşme henüz belirlenmedi

Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılacak görüşmenin tarihi ise henüz netleşmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, böyle bir görüşmenin olup olmayacağını ve hangi düzeyde gerçekleşeceğini değerlendireceklerini ifade etti.

İYİ Parti ile görüşme yok

İYİ Parti'nin ise DEM Parti heyetiyle herhangi bir görüşme yapmayacağı duyuruldu. Heyet, önümüzdeki hafta Gelecek, Saadet, Deva ve Yeniden Refah partilerinin Genel Başkanlarıyla da görüşmeler yapacak.

Görüşmelerin ardından açıklamalar bekleniyor

DEM Parti'nin siyasi parti ziyaretleri devam ederken, önümüzdeki günlerde önemli açıklamaların yapılması bekleniyor. Hem İmrali görüşmelerinin hem de parti ziyaretlerinin ardından gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.