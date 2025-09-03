DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” olarak bilinen yeni sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akın, sahada en çok DEM Parti ve MHP’nin çalışma yürüttüğünü belirterek, “AK Parti’den sinyal gelmiyor. Halk somut adım bekliyor” dedi.

Sürecin başlangıcı

22 Ekim’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla gündeme gelen ve “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan yeni döneme ilişkin tartışmalar Meclis’te sürüyor. TBMM çatısı altında kurulan “Terörsüz Türkiye Komisyonu” toplantılarına devam ederken, DEM Parti’den sürecin somut adımlar içermediği yönünde eleştiriler geliyor.

Akın: “Kaygılar derinleşiyor”

DEM Partili İbrahim Akın, halkın sürece ilgisinin yüksek olduğunu ancak 11 aydır somut adım atılmaması nedeniyle kaygıların arttığını söyledi:

“Meclisten güçlü bir beklenti var. Beklenti gerçekleşmezse kaygı derinleşir. İnsanlarımız içerideki hasta mahpusların bırakılmasını, demokrasiye dönüşü ve barış için hukuki adımlar atılmasını bekliyor.”

“AK Parti’den sinyal yok”

Akın, yerelde DEM Parti ve MHP’nin sahada aktif olduğunu, ancak AK Parti’nin süreçte görünür olmadığını ifade etti:

“Biz sahada çalışma yürütüyoruz. En az bizim kadar MHP de çalışıyor. Ancak AK Parti’nin çalışmasına rastlamadım. AK Partililerin çoğu süreç hakkında bilgiye sahip değil. Çok kapalı bir hal var.”

“Ekim ayında paket açıklanmalı”

Akın, sürecin umut vermesi için Meclis’in somut adım atması gerektiğini vurguladı:

“Fazla sarkmadan bir yol haritası açıklanmalı. Ekim ayında bir paket hazırlanırsa süreç önünü açabilir. Halk barış yolunun hukuki çerçevede ilerlemesini istiyor.”