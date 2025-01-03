DEM Parti’nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından başlattığı TBMM turu hız kesmeden devam ediyor. Pazartesi günü yapılacak görüşmelerin takvimi belli oldu.

İlk görüşmeler yapıldı

DEM Parti’nin İmralı heyeti, dün önce AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Sırrı Süreyya Önder, “Olumlu geçti, umutluyuz. Öcalan ile yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik, önerilerini dinledik” diyerek görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti. Ardından, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşme 40 dakika sürdü.

Pazartesi ve salı günü yapılacak kritik ziyaretler

DEM Parti, pazartesi günü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve heyetleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşecek. Salı günü ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmeler yapılacak. Bu görüşmelerin ardından DEM Parti’nin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

İmralı'ya yeniden gidilecek

Siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra, DEM Parti heyeti bu ayın ortalarında yeniden İmralı’ya gitmeyi planlıyor. Bu ziyarete, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün de katılması bekleniyor.

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