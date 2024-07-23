Hit şarkılarıyla konserde izleyicileri coşturan Demet Akalın, bu yıl yüzen disko olarak bilinen mekanda ikinci kez sahneye çıkarak büyük beğeni topladı.

Kombiniyle göz kamaştırdı

Demet Akalın, sahne performansının yanı sıra dikkat çekici kombiniyle de ilgi odağı oldu. Şık ve modern tarzıyla hayranlarından tam not alan şarkıcı, sahnedeki enerjisi ve profesyonelliğiyle bir kez daha adından söz ettirdi. Gece boyunca hit şarkılarını seslendiren Akalın, izleyicilere müzik dolu dakikalar yaşattı.

Hem tatil hem konser

Bu yaz tatilini Bodrum ve Çeşme arasında geçiren Demet Akalın, konser tekliflerini geri çevirmeyerek hem iş hem tatili bir arada götürüyor.