Alaçatı Şerefe’de hayranlarının karşısına çıkan başarılı sanatçı seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Akşam 23:00’da sahnedeki yerini alan Akalın, konserine ritmi yüksek şarkılarla başladı. Masalarda kendisini dinleyenleri ayağa kaldıran Akalın, sahne performansıyla ve enerjisiyle kendisini izleyenleri hayran bıraktı. Geceye duygusal slow şarkılarla devam eden sanatçı arada hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Sahneden doğum günü olan iki hayranını tebrik eden güzel şarkıcı alkışlar eşliğinde konserine kaldığı yerden devam etti.

Muhabir: Mesut Varlık