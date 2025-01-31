Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir süredir verdiği zayıflama pozlarıyla dikkat çekiyor. Dubai tatilinde, eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile çıktığı safari gezisinden çöl pozlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Akalın, fotoğraflarına "Şahane bir safari seyahatiydi" notunu düşerek tatilini takipçileriyle paylaştı.

Zayıflama süreci ve değişen tarzı

Sıkı bir diyetle 11 kilo veren ve 6 kilo da yağ aldıran Akalın, vücut ölçülerindeki değişiklikle birlikte giyim tarzında da yenilik yaptı. Zayıflama sürecinde zayıflama iğnesi kullandığını itiraf eden şarkıcı, bu tedavi sürecinin zorluğuna dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Çöl safarisi pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağarken, Demet Akalın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.