Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'daki yazlık evine gelen su faturasıyla adeta şok yaşadı.

"Hayaletler geziyor herhalde evde"

18 bin TL tutarındaki fatura, Akalın'ı oldukça şaşırttı ve sosyal medyada tepkisini dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde" şeklinde esprili bir açıklama yaparak, durumu takipçileriyle paylaştı.

Bodrum gibi turistik bölgelerde, özellikle yaz aylarında su ve elektrik faturalarının yüksek gelmesi zaman zaman gündeme gelirken, Akalın'ın yaşadığı bu durum da dikkat çekti.