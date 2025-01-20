Demet Akalın'dan Iddialara Sert Tepki!

Bir süredir Amerika’da yaşayan ve Ebru Gündeş ile olan 11 yıllık evliliğini 2021 yılında noktalayan Reza Zarrab, Miami’de Dilara Altıntop ile evlendi. Çift, resmi nikahlarının ardından görkemli bir düğün organize etti. İddiaya göre, düğünde İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve Demet Akalın’ın da aralarında bulunduğu 150 davetli yer aldı. Ancak bu iddialar sonrası gözler Demet Akalın’a çevrildi.

“Düğüne katılmadım!”

Konu hakkında sessizliğini bozan Demet Akalın, sosyal medya hesabından iddialara tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben arkadaşlarımla rutin Miami tatilimdeyim. Düğüne falan gitmedim! Çıldırmış gibi haber yapmayın ama artık yeter! Ay delirtmek için yazıyorsunuz. Yok yok, ben arkadaşlarımla tatildeyim. Miami’ye her gelen düğüne mi gidiyor?”

Demet Akalın’ın sert açıklamaları, düğüne katıldığına dair iddialara son noktayı koydu. Ancak sosyal medyada konuyla ilgili tartışmalar hız kesmeden devam ediyor.