Kiracısının aylık kira bedelini 8 bin TL olarak belirleyen Akalın, yaşadığı sıkıntıları sosyal medyada paylaştı.

Akalın, kiracısının kira ödemelerinde yaşadığı aksaklıklar ve bu durumun neden olduğu sorunlar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti. Kiracının kira bedelini zamanında ödememesi, Akalın’ın mülk yönetimi konusunda yaşadığı zorlukları gün yüzüne çıkardı.

Bu anlaşmazlık, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırırken, Demet Akalın’ın bu süreçte yaşadığı mağduriyet dikkat çekti.