Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yoğun konser programına bir gün ara vererek kızı Hira ile birlikte keyifli bir gün geçirdi. Vadistanbul’da objektiflere takılan Akalın, yaz başında geçirdiği mide operasyonu sonrası fit ve enerjik görüntüsüyle dikkat çekti.

Kızıyla maç izledi

Anne-kız alışveriş yaparken oldukça mutlu gözüken Akalın, günün ilerleyen saatlerinde Galatasaray’ın maçını izlemek için stadyuma geçtiler. Yoğun konser temposundan bir günlüğüne uzaklaşan şarkıcı, bu molanın ardından tekrar sahnelere döneceğini belirtti. Şehir dışına çıkacağını da ifade eden Akalın, dinamik yaşam tarzını sürdürmeye devam edeceğinin sinyallerini verdi.