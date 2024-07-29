Bodrum ve Çeşme arasında mekik dokuyan Demt Akalın, sahne performanslarıyla her iki tatil beldesinde de büyük beğeni topluyor.

Bodrum’da unutulmaz gece

Demet Akalın, geçtiğimiz akşam Bodrum'un ünlü gece kulübü Club Catamaran'da sahne aldı. Sahneye şık ve dikkat çekici bir kombinle çıkan Akalın, gece boyunca sevilen şarkılarını seslendirerek izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Konser boyunca enerjisiyle dikkat çeken şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sürpriz doğum günü mesajı

Konser sırasında mekanın sahibi Dilek Birgen'in doğum gününü de unutmayan Demet Akalın, şarkı arasında Birgen'in yaş gününü kutladı.