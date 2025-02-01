Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, talihsiz bir kaza atlattı. Gece sahneye çıktığı sırada eşi Okan Kurt, fark etmediği bir kapı camına çarptı. Çarpmanın ardından Kurt'un elinde ve bacaklarında kesikler oluştu. Hemen müdahale edilen Kurt'a dikiş atıldı.

Demet Akalın, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Aklım çıktı" diyerek duyurdu. Paylaşımında, "Gece ben sahnedeyken Okan Bey dışarıdan içeri girerken karanlıkta çift cama giriyor. Elinde mühim bir kesik var, gece bacaklara da dikiş atılmış. Aklım çıktı, Allah korudu." ifadelerini kullandı.

Geçirdiği kaza sonrası sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi, ancak Akalın'ın bu talihsizlik sonrası oldukça endişelendiği belli.