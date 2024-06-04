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Törenin ilk dakikalarında bastonla yürüyen Evgar, ayakta durmakta zorlanınca tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. Uzun bir aradan sonra Bahar dizisiyle ekrana dönen Evgar, törende Yılın Televizyon Performansı Ödülü'nü aldı.

Evgar, röportajda set te geçirdiği kaza sonucu kasının yırtıldığını söyledi. Nazara geldiğini söyleyen oyuncu "Ayacığım set temposunda birazcık yoruldu ama iyiyim" ifadelerini kullandı. Dizideki repliğe gönderme yapan oyuncu, "Bahar yorgunluğu oldu" diyerek herkesi güldürdü.

Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinde Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy ile başrol oynayan Demet Evgar , dün akşam Elle Style Awards gecesine baston la geldi.

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Ayakta duramayınca tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Evgar, " Bahar yorgunluğu oldu" diyerek espri yaptı.

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