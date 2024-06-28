Türk televizyonlarının başarılı oyuncusu Demet Özdemir, Amerika'nın en önemli dergilerinden biri olan New Yorker'ın 30 yıllık editörü Erin Overbey tarafından dünyaca ünlü bir oyuncuya benzetildi. Özdemir'in, 'Adım Farah' dizisindeki sahnelerinden oluşan videoyu paylaşan Overbey, Türk oyuncunun yeteneğini övgü dolu sözlerle dile getirdi.

"Amerika’da hiç kimse kimden bahsettiğimi bilmiyor ama bilecekler"

Erin Overbey, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Demet Özdemir'in oyunculuk performansına hayran kaldığını belirtti. "Amerika’da hiç kimse kimden bahsettiğimi bilmiyor ama bilecekler" ifadesini kullanan Overbey, Özdemir'in dünya otoriteleri tarafından takdir gören Margot Robbie’ye benzediğini söyledi.