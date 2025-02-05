Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy, uzun yıllardır hayranlarının beklediği anı sonunda yaşattı! İki ünlü oyuncu, başrollerini paylaştıkları "Eşref Rüya" dizisinin okuma provasına katıldı ve ilk kez yan yana geldiler. Okuma provasında çekilen fotoğrafların sosyal medyada hızla yayılması ile hayranları heyecanlanmaya başladı.

Uyumları şimdiden tam not aldı

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un “Eşref Rüya” dizisindeki uyumları, sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenildi. Fotoğraflar, ikilinin arasındaki kimyanın güçlü olduğunu ve enerjilerinin uyumlu olduğunu ortaya koydu. Okuma provasında, dizinin diğer oyuncuları Büşra Develi gibi isimler de yer aldı.

Hayranları, ikilinin performansını ve uyumunu dört gözle beklerken, dizinin konusu, akışı ve oyuncu performansları da merakla izlenecek. Şimdiden Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy, başarılarıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti.