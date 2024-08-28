Ünlü oyuncular Demet Özdemir ve İlhan Şen, başarılı yönetmen Ferit Karahan’ın yeni filmi "Cinlerin Düğünü"nde başrolleri paylaşacak. Karahan, sinema dünyasında elde ettiği başarılarını bu etkileyici yapımla taçlandırmaya hazırlanıyor.

Ferit Karahan, "Cennetten Kovulmak" filmiyle 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yaptığı "Okul Tıraşı" ile FIPRESCI Ödülü’ne layık görülmüş ve 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerini kazanmıştı. Şimdi ise Karahan, sinema tutkunlarını "Cinlerin Düğünü" isimli yeni filmiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Etkileyici Bir Hikaye, Güçlü Bir Kadro

"Cinlerin Düğünü," bir ailenin üç kuşak boyunca süren çalkantılı hikayesini merkezine alarak, insanın kaderiyle olan ilişkisini sorgulayan derin bir yapım olarak öne çıkıyor. Demet Özdemir ve İlhan Şen’in başrollerini üstlendiği film, oyuncuların güçlü performanslarıyla bu etkileyici hikayeyi izleyiciye sunacak. Özdemir ve Şen, bu projeyle ilk kez aynı seti paylaşarak, hayranlarını heyecanlandırıyor.

Çekimler Erzincan’da Başlıyor

Filmin çekimleri Ekim ayında Erzincan’da başlayacak. Bu doğal ve tarihi dokusuyla ünlü şehir, "Cinlerin Düğünü"nün atmosferini güçlendirecek önemli bir mekan olacak. Yapım, Türkiye’den Berton Medya, FK Film, Asteros; Romanya’dan Flama ve Sırbistan’dan See Film iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Bu uluslararası iş birliği, filmin global bir izleyici kitlesine ulaşmasını hedefliyor.

Ferit Karahan’ın yönetmenliğinde, Demet Özdemir ve İlhan Şen’in başrollerinde yer aldığı "Cinlerin Düğünü," sinemaseverlerin büyük merakla beklediği projeler arasında şimdiden yerini aldı. Bu güçlü yapım, izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı vaat ediyor.