Üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı düşünülen Şener, çıkan haberler üzerine yanlış anlaşıldığını belirterek iddiaları yalanladı. Şener, "35. ayımızı kutlamıştık, biz gönülden evliyiz" dedi.

İbrahim Kutluay ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ve bu evliliğinden iki çocuğu bulunan Demet Şener, bir süredir lojistik sektöründe çalışan Tolga Arman ile aşk yaşıyor. Şener'in, sevgilisiyle kutlama yaptığı fotoğrafları paylaşması ve parmağındaki yüzük dikkatleri çekti. Bu nedenle evlilik teklifi aldığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak Şener, bu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

"Öyle bir şey olsa 'I said yes' yazardım"

Bir süredir tektaş yüzük takan Şener, Instagram hesabından Arman ile pozlarını paylaşarak "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabi ki" notunu yazdı. Ünlü ismin parmağındaki yüzükten dolayı evlilik teklifi aldığı düşünülünce hemen açıklama yaptı. Yanlış anlaşıldığını belirten Şener, "O kadar yazılmış ki ben de düzeltme yapmak durumunda kaldım. Evlilik teklifi almadım, sadece 35. ayımızı kutladık. Öyle bir şey olsa 'I said yes' falan yazardım. Beni takip edenler de bilir, ben bu aylık kutlamaları hep paylaşıyorum. Ayrıca biz gönülden evliyiz, hep söylerim" dedi.

Demet Şener, 2005-2018 yılları arasında İbrahim Kutluay ile evli kalmış ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştu. 2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Şener, 2021'de bu evliliğini sonlandırmıştı.