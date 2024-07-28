Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan ve 56 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Kardemir Çelik, UK Cares sertifikasını alarak kalitesini bir kez daha kanıtladı.

Denetimlerden başarıyla geçti

1968 yılında Denizli’deki ilk üretim tesisi ile sektöre adım atan Kardemir Çelik, bugün 1700’ü aşkın çalışanı ve 6 üretim hattı ile yıllık 2,5 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip. Uzun çelik, profil, inşaat demiri, filmaşin ve kütük demir gibi ürünlerin yanı sıra oksijen tesisleri, karbon üretim tesisleri ve rüzgâr santralleri ile entegre bir kuruluş olan Kardemir Çelik, UK CARES tarafından gerçekleştirilen denetimlerden başarıyla geçerek 6 sertifika almaya hak kazandı.

Uluslararası standartlarda üretim

En son teknoloji ile donatılmış tesislerinde uluslararası standartlarda üretim yapan Kardemir Çelik, 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en büyük 1000 firması arasında 121. sırada, ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 110. sırada ve Ege Bölgesi’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında 10. sırada yer alıyor. Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Bakırel, "Kalite sertifikalarıyla ürünlerimizin kalitesi ve güvenilirliği tescil edilmiş oldu," diyerek bu başarının gurur verici olduğunu belirtti.

Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor

Kardemir Çelik, yıllar içinde gösterdiği istikrarlı büyüme ve yatırımlarla Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olmayı sürdürüyor. UK Cares tarafından verilen kalite sertifikaları, Kardemir Çelik’in uluslararası alanda da tanınmış ve itibarlı bir konuma sahip olduğunu gösteriyor.

"Kardemir Çelik olarak kalite standartlarımızı her geçen gün bir üst seviyeye çıkarmak bizler için çok değerli. Tüm çalışanlarımızla birlikte ülkemiz için çalışmaya, ekonomimize katma değer sağlamaya devam edeceğiz," diyen Bakırel, gelecekte daha büyük başarılar hedeflediklerinin altını çizdi.