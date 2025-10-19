Sanatçı, yazma sürecine ve kitabın çıkış fikrine ilişkin samimi açıklamalarda bulunurken müzik kariyerindeki önemli noktalardan biri olan Eurovision şarkısının ortaya çıkış hikayesini de paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Tact Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı, birbirinden değerli isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Müzik kariyeriyle tanınan Demir Demirkan, bu kez edebiyat sahnesinde hayranları ve okuyucuları ile bir araya geldi. Demirkan, Uzun Havuz Etkinlik Sahnesi’ndeki söyleşide, “Zamanda Saklı” isimli kitabının çıkış sürecini anlattı. Uzun zamandır roman yazma fikrinin aklında olduğunu belirten Demir Demirkan, “Zaten kısa hikayeler yazıyordum. İngiliz edebiyatı okudum üniversitede. Edebiyata oldukça ilgiliyim. Çok da takip ederim. Ama bir türlü o cesareti bulamamıştım. Geçen yaz, artık bunu yazmam gerektiğini, içimde dayanılmaz bir istek olduğunu hissettim. Bir romana başlamak çok korkutucu bir şey çünkü, bitiremezsen bir yenilgi gibi hissediyorsun ve ben yenilgileri sevmem. Zaferlerim şarkısını da o yüzden yazdım. Birisiyle çalışayım dedim; tıpkı ilk bisiklete binerken arkadan seleyi tutan biri gibi. Editörümle birlikte başladığımız süreçte yazdıktan sonra yolluyordum. O düzeltmeler yapıyordu, ama genel olarak her şey çok akıcı ilerledi. Bir noktadan sonra roman kendi kendine yazılmaya başladı” dedi.

Yazmanın biraz da bağımlılık yapan bir şey olduğunu ifade eden Demirkan, “Yani romanı yazmaya başladığımda ben de beklemiyordum. Sen karakterleri oluşturduktan sonra karakterler kendi hayatını buldu ve onların cevapları, soruları ve davranışları aslında benim tasarlamadığım yerlere gitti. Çok ilginç bir süreçti açıkçası, ben de kendimi onu izler buldum. O yüzden de çok hoşuma gitti bu dünyanın içinde olmak. Kitabı okuyunca da hissedeceksiniz; kitabı bıraktıktan sonra o dünya kafanda kalıyor. Böyle bir şeye sebep olmuş olmak çok ilginç” diye konuştu.

Söyleşide, bir soru üzerine, Eurovision’da Türkiye’ye birincilik kazandıran “Everyway That I Can” şarkısının doğuş hikayesine de değinen Demirkan, o dönemdeki müzikal süreci şöyle anlattı: “O dönemde bir şarkı yazma ihtiyacı doğmuştu. Everyway That I Can’den önce The One diye bir şarkı yazmıştım. Böyle projelerde belli bir çerçeve veriliyor; şarkı İngilizce olacak, üç dakika civarında olacak gibi. O çizilen alan içinde üretim yapıyorsun. Başlangıçta duygusal bir balat yazmayı planladım. Yani iyi şarkı söyleyen bir kadın o türde bir şarkı söylediğinde çok etkili oluyor. Aşk şarkısında olduğu gibi. Dolayısıyla bir yavaş şarkı yazıp, çok romantik bir şarkı yazıp onun da sesini kullanmak istemiştim. The One şarkısını yazdım. Dediler ki bana ‘Bir de yüksek tempolu bir şarkı yaz, bir de hani biraz daha böyle Türkiye'den bir şeyler olsun içinde’. Ben de çiftetelli çalalım, bunun üstüne söz yazarız, dedim. Biz seviyorsak onlar da sever’ diye düşündüm. Böylece Everyway That I Can ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Demirkan, şarkının çok sesli vokal yapısının dönemin popüler gruplarından ilham aldığını da anlatarak, “O zamanlar Destiny’s Child vardı, Beyonce’nin grubu. Onlar üç sesli vokaller yapıyordu. Biz de o fikri denedik. Şarkı öyle şekillendi. İkisi de sunuma gittiğinde Everyway That I Can seçildi. The One ise 2003’te bir albüme girdi. 2004’te İstanbul albümünü yazarken, The One bir kadının gözünden bir gecenin sabahını anlatıyordu. Ben de bunun erkek tarafından o gecenin sabahını anlatacağım deyip, Zaferlerim’i yazdım. Aslında bu iki şarkı birbirine kompliman yapıyor. Arka arkaya dinlersen biri kadının, diğeri erkeğin bakış açısından aynı hikayeyi anlatıyor” diyerek iki şarkının hikayesini ilk kez anlattığını dile getirdi.

Demirkan, genç hayranlarının müzikle ilgili sorularını da yanıtlayarak tavsiyelerde bulundu.