Peki demir zengini besinler neler biliyor musunuz?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, demir ihtiyacımız için hayvansal ve bitkisel kaynaklardan birlikte faydalanmanın daha doğru bir sağlık yaklaşımı olduğunu söylüyor. Örneğin, etli/kıymalı mercimek gibi besinleri tercih edebilirsiniz.

İşte demir zengini bazı besinler ve 100 gramındaki demir miktarları

Susam 10 mg

Çam fıstığı 9.2 mg

Maydanoz 5.5 mg

5.5 mg Badem 4.1 mg

4.1 mg Mercimek 3.0 mg

3.0 mg Buğday 1.5 mg

1.5 mg Yulaf 1.2 mg

Mısır 0.6 mg

0.6 mg Zencefil 0.6 mg