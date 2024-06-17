Peki demir zengini besinler neler biliyor musunuz?
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, demir ihtiyacımız için hayvansal ve bitkisel kaynaklardan birlikte faydalanmanın daha doğru bir sağlık yaklaşımı olduğunu söylüyor. Örneğin, etli/kıymalı mercimek gibi besinleri tercih edebilirsiniz.
İşte demir zengini bazı besinler ve 100 gramındaki demir miktarları
- Susam 10 mg
- Çam fıstığı 9.2 mg
- Maydanoz 5.5 mg
- Badem 4.1 mg
- Mercimek 3.0 mg
- Buğday 1.5 mg
- Yulaf 1.2 mg
- Mısır 0.6 mg
- Zencefil 0.6 mg
Editör: Emirhan Bol