Manisa'nın Demirci ile Salihli ilçeleri arasındaki kara yolunun yenilenme çalışmaları kapsamında, yapımı tamamlanan alanlarda asfaltlama işlemlerine geçildi. İlçe merkezi ile Kılavuzlar Mahallesi arasında 12 metre genişliğinde gerçekleştirilen yol çalışmalarının hızla devam ettiği bildirildi.

3 kilometrelik bölümün tamamlanması bekleniyor

Karayolları ekipleri tarafından, yol yapımının tamamlandığı 2 kilometrelik alanda asfaltlama işlemleri başladı. Asfaltlama, iki kat olarak uygulandı ve ilk 2 kilometrelik bölüm tamamlandı. Önümüzdeki haftalarda kalan 3 kilometrelik bölümün de asfaltlanacağı ifade edildi.

"Ulaşım sorununa çözüm için sıkı çalışıyoruz"

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Şehrimizin ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu manada Ulaştırma Bakanlığımız ile sürekli iletişim halindeyiz ve yıllardır bekleyen sorunları çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Yeni yol çalışmaları, Demirci'nin ulaşım altyapısını güçlendirerek, bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. İlerleyen günlerde bu yolun tamamlanmasıyla birlikte ulaşımda önemli bir rahatlama bekleniyor.