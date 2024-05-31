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Programa Kaymakam Adem Kaya ve eşi Halide Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya, kurum müdürleri ve aileler katıldı.

Kursiyerlerden Mustafa Kerem Uslu ve Sümeyra Nil Demir'in Kur'an-ı Kerim okumasının ardından drama ve semazen gösterileri sergilendi.

Etkinlikte konuşan İlçe Müftü Vekili Ömer Faruk Ekici, dini eğitimin yanında çocuk lara akıl zeka oyunları ve farklı etkinliklerle de destek olduklarını, 12 öğretmenle yaklaşık 100 öğrenciye hizmet verdiklerini belirtti.

İlçe Müftülüğü koordinasyonunda Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans salonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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