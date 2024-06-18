Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza da sürücü Arslantaş ile yolcular Fadime Altunbaşak (80) ve Nisa Arslantaş (9) yaralandı.

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa Valisi Ünlü ile bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa Valisi Ünlü ile bayramlaştı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Osman Arslantaş (46) yönetimindeki 43 HD 427 plakalı traktör, Esenyurt Mahallesi Bağlar Kurumu mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.