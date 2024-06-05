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Yürüyüşe bu yıl mezun olacak 457 öğrencinin yanı sıra Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Erkan Kara ile Rektör Prof. Rana Kibar da katıldı.

Yürüyüş öncesinde öğrenciler ve ailelerine yöresel keşkek ikram edildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, Manisa Celal Bayar Üniversite si Eğitim Fakültesi ile Demirci Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet törenleri kapsamında mezuniyet yürüyüşü yapıldı.

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