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Demirci Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kamil Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yıldız'ın ilçedeki son Kore gazisi olduğunu belirtti.

Törene Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Barış Kayar, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Yaşlılığa bağlı hayatını kaybeden Yılmaz için Yeğenler Mahallesi Camisinde tören düzenlendi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde 93 yaşında vefat eden Kore gazisi Hüseyin Yılmaz'ın cenaze si toprağa verildi.

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