Çanakkale Belediyesi'ne bağlı ekipler, Demircioğlu Caddesi'nde su kaçağı nedeniyle kazılan yolda asfalt yama çalışması yaptı. Daha önce su kaçağı onarılmış olan bölgede gerçekleştirilen çalışma sırasında güvenlik önlemleri alınarak trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Trafik normal akışına döndü

Demircioğlu Caddesi'nde daha önce meydana gelen su kaçağı nedeniyle belediye ekipleri arızayı gidermişti. Arızanın giderildiği noktada asfalt yama çalışması gerçekleştiren ekipler, yolun eski haline dönmesini sağladı. Çalışma süresince bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve trafik tek şeritten yönlendirildi.

Çanakkale Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını etkilemeden, trafik düzenini bozmadan ve güvenliği en üst seviyede tutarak çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, çalışmaların kısa sürede tamamlandığını ve trafiğin normale döndüğünü belirtti.