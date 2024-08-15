Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısında, şehir içi ulaşım yolları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Kara, coğrafi şartların etkisiyle parke taşının ulaşımda sorun yarattığını belirterek, asfalt döşemenin daha uygun bir çözüm olduğunu vurguladı.

Parke taşı yerine asfalt talebi

Kara, "Belediyemiz olarak asfalt şantiyemizi faaliyete geçirdik. Demirci, Gördes, Selendi ve Köprübaşı ilçelerinde parke taşı yerine asfalt uygulaması yapılması gerektiğini düşünüyoruz," dedi. Bu öneri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tarafından, 86. maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine neden oldu.

Geleceğe dönük taahhütler

Başkan Kara, 16 yıldır atıl durumda olan asfalt plentinin 3 aylık süre içinde faaliyete geçtiğini belirterek, "Hemşerilerimize sözümüz var; şehrimizin yollarını en güzel şekilde yapacağız," ifadelerini kullandı. Bu girişimle birlikte, Demirci'nin ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi ve ulaşım kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Dalkara Mahallesi'nde yol bakım çalışmaları

Demirci Belediyesi, Dalkara Mahallesi'nde de yol bakım çalışmaları gerçekleştirerek, ilçenin ulaşım alt yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Asfalt uygulamalarının yanı sıra, mevcut yolların bakımına da önem veriliyor.