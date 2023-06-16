Melihcan ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ /İSTANBUL (DHA) TÜRKİYE’nin en büyük medya grubu bünyesindeki Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde karne heyecanı yaşandı. Öğrenciler, Demirören Medya yöneticilerinin katılımıyla sınıflarında karnelerini aldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının 2'nci döneminin sona ermesiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini aldı. Eğitim hayatına, 2022-2023 eğitim öğretim yılıyla başlayan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de karne heyecanı yaşandı. Türkiye´nin ilk ve tek medya lisesi olan, İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki farklı yabancı dilde eğitim veren, teknolojik ve mesleki imkanlarıyla öğrencilerini geleceğe hazırlayan lisede, hazırlık sınıfını bitirerek karne heyecanı yaşayan okulun ilk öğrencilerinin mutlulukları gözlerinden okundu.

"İLK SENEM DOPDOLU GEÇTİ"

Öğrencilerden Ceylin Ceyda Aktuna, "İlk senem dopdolu geçti. Okul olarak bir sürü etkinliğe katıldık. Bu yaz tatili için planım, öncelikle 9’ncu sınıf konularıyla ilgili bir ön tekrar yapmak. Yeni döneme bomba gibi başlamak istiyorum. Yaz tatilinde tabii ki kendimi geliştireceğim, hobilerimle ilgileneceğim, kitap okuyacağım. Hazırlık benim için çok güzel bir tecrübeydi. Kendime yeni şeyler kattım. İngilizcemi geliştirdim. İngilizce konusunda gerçekten çok gelişim sağladım. Geldiğimde çok konuşamıyordum. Şu an karşılıklı olarak rahatça konuşabilirim" dedi.

"DUAYENLERİN ARASINDA EĞİTİM GÖRÜYORUZ"

Öğrenci Seden Maraş, "Liseye bu yıl başladım. İlk yıl benim için deneyim dolu geçti. Böyle bir okulda okuduğum için çok mutluyum, çok fazla şey öğrendim. Çok fazla arkadaşım oldu, çok sosyalleştim. Özellikle İngilizce konusunda kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu konuda çok gururluyum. İlk yıldan bu kadar tecrübe elde edeceğimi bilmiyordum, o yüzden çok şaşırdım. Çünkü sürekli duayenlerin arasında eğitim görüyoruz, tecrübe ediniyoruz. Kendimi çok fazla geliştirdiğimi düşünüyorum. Gelecekteki dört yılın da böyle olacağına eminim. Tatilde dokuzuncu sınıfa hazırlanmayı düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlarımla görüşmeye devam edeceğim" dedi.

"MEDYADA SİBER GÜVENLİK ALANINDA İLERLEMEK İSTİYORUM"

Öğrencilerden Emir Erkasap ise, "Böyle bir lisede başlamak bizim için bir şanstı ve çok güzel geçti bizim için. Hazırlık sınıfı çok yorucuydu ve zordu açıkçası ama mutlu bitti bizim için. Hepimiz çok fazla gelişme gösterdik. Çok mutluyum böyle bir okulda okuduğum için. Karnem beklediğim gibi geldi o yüzden de çok mutluyum. Bu yıl İngilizce'de çok yoğun bir dönem geçirdik, haftada 24 saat İngilizce eğitim gördük. Bizim için gerçekten çok zor ve yorucuydu ama çok zevkliydi ve bir şeyler öğrendik. Çok fazla gelişim gösterdim. Bu yıl çok yorulduk. Öncelikle dinleneceğim. Şu anda 9’ncu sınıf hazırlıklarına başlayacağım çünkü böyle bir okuldayım. Kendimi daha fazla geliştirmem lazım. Medyada, siber güvenlik alanında ilerlemek istiyorum" dedi.

"İNGİLİZCE’NİN ÇOK BÜYÜK KATKISI OLDU ONLARA"

Okulun öğretmenlerinden ABD'li Chole Current, "Bu yıl inanılmaz bir macera oldu. Demirören Medya'nın desteğiyle yepyeni bir okulda çalışıyoruz. Öğrenciler gerçekten çok çalışıyorlar. Öğrencilerimiz çok şey öğreniyorlar. Bu noktada İngilizce’nin çok büyük katkısı oldu onlara. Bence kendileriyle gerçekten gurur duymalılar" diye konuştu.

"CANLI YAYINLARA PROGRAMLARA KATILDILAR YAZARLARLA RÖPORTAJ YAPTILAR"

Öğretmen İpek Çetin ise, "İlk yılımızı bitirmenin heyecanı içindeyiz. Çok farklı ve güzel bir okulda öğrencilerimizle birlikte çok farklı bir şeyi deneyimledik. Bir medya kuruluşunun içinde bulunan bir lisede kendi meslekleriyle ilgili eğitim aldılar öğrencilerimiz. Gelişim kaydettiler. Canlı yayınlara katıldılar. Programlara katıldılar. Yazarlarla röportaj yaptılar ve İngilizce konusunda yirmi dört saat hem yabancı öğretmenlerle hem Türk öğretmenlerle eğitim aldılar. Kendilerini çok fazla geliştirdiler. Şu anda dil yeterlilikleri konusunda hepsi ilk geldikleri döneme kıyasla çok başarı kaydettiler. Bu da bizi çok mutlu etti. Başarılı bir yıl geçirdik onlarla beraber. Onlar mutlu, biz mutluyuz. Böyle herkesin öğrencisinden öğretmenine, çalışanına, değer gördüğü bir okulda olduğumuz için de son derece mutluyuz. Bütün öğrencilere iyi tatiller diliyorum. Uzun bir tatil bekliyor onları bayram tatiliyle birlikte birleşen. Sağlıklı, güzel bir tatil olsun. Dönüşte de onları özlemle bekleyeceğiz" dedi. Öğrenciler, Demirören Medya İK Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, Demirören Medya Görsel Medya Direktörü Bünyamin Aygün ve Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan'ın da katılımıyla sınıflarında karnelerini aldı. (DHA)

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