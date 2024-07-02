TBMM (AA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa görüşmeleri kapsamında yaptığı daveti kabul etmediklerini bildirdi.

Uysal, Demokrat Parti milletvekilleri Cemal Enginyurt, Haydar Altıntaş ve Mehmet Salih Uzun ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Demokrat Parti olarak kurullarında yeni anayasa konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını ve bir karar aldıklarını bildirdi.



Uysal, "Adalet ve Kalkınma Partisinin 'yalancı çoban' hikayesine dönüşmüş yeni anayasa aldatmacasına, kandırmacasına alet ve taraf olmayacağız." diye konuştu.

Bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu kapsamdaki görüşme talebini kabul etmediklerini açıklayan Uysal, AK Parti'nin yürürlükteki anayasayı yeni anayasayla değiştireceğini iddia ettiğini, bu iddia içinse Meclis Başkanı Kurtulmuş'un "müzakereci" tayin edildiğini ifade etti.

Meclis Başkanı'nın ortaya koyduğu tutum ile taraf olduğunu gösterdiğini savunan Uysal, taraflar arası müzakere kabiliyetini, gayretinin samimi olduğuna dair iddiasını yitirdiğini söyledi.

Uysal, "Türkiye'nin önündeki engel ve sorunların sebebi anayasa değil, işlemeyen hukuk sistemi, işletilmeyen kurumlar ve kanunlardır. Bu aşamada Demokrat Parti olarak teklifimiz; anayasanın sağlıklı bir biçimde tartışılmasına zemin hazırlayacak ortamın ve iklimin tesisidir." şeklinde konuştu.

Bu kapsamda, "Demokrasiye Geçiş Planı" hazırladıklarını açıklayan Uysal, yeni sistemde devlet başkanlığı ile parti başkanlığının ayrılması, HSK'nin yapısı ve üye seçiminin değiştirilmesi, yargının siyasetin etki ve denetiminden çıkarılması, bütçe hakkının Meclis'e iade edilmesi ve Siyasi Partiler Kanunu'nun değiştirilmesi gerektiğini söyledi.



