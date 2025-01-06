Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun, hangi partiye geçebileceğini açıkladı. Uzun, “Cemal Bey ile Demokrat Parti’den ayrıldığımızda bir süre Bağımsız kalalım demiştim. Bir süre daha bağımsız kaldıktan sonra bir tercihte bulunmamız gerekirse, o tercihi yaparız” diyerek CHP’yi işaret etti.

Genel başkanlık seçimlerinin ardından partilerinden istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun'un yeni adresleri merak ediliyor.

Cemal Enginyurt, katıldığı bir televizyon programında, “Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım. Etik olan da budur” dedi. Uzun'un ise CHP ile yakın temaslarda olduğu ve yeni adresinin CHP olabileceği iddia edildi.

Egede Sonsöz'e verdiği demeçte pozisyonu ile ilgili yeni bir durumunun olmadığını, hâlen bağımsız bir vekil olduğunu belirten Uzun, “Cemal Enginyurt’un da dediği gibi, bir partiye geçeceksek eğer, o partinin kesinlikle muhalefet partisi olacaktır ve gitmemiz gereken parti, listelerinden seçildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi olur. Ben de aynı kanaatteyim” ifadelerini kullandı.

İktidar partisi dışında pek çok partiden teklif aldığını belirten Uzun, şunları söyledi:

“Tercih yapacağım zaman, en doğru tercihin, önceliğimin CHP olacağını daha önce de söylemiştim. Fakat şunu bir kez daha söylemek istiyorum; yeni bir şey yok. Salih Uzun olarak, Cemal Bey’in söylediklerinin altına imzamı atarım. Cemal Bey ile Demokrat Parti’den ayrıldığımızda bir süre Bağımsız kalalım demiştim. Bir süre daha bağımsız kaldıktan sonra bir tercihte bulunmamız gerekirse, o tercihi yaparız. Ne kadar Bağımsız kalacağımızı biz de bilmiyoruz.”