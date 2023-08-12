Kaza, saat 01.30 sıralarında Kadıköy Sahil yolu üzerinde trafik denetleme noktası girişinde meydana geldi. D.K., 34 DOA 225 plakalı otomobiliyle denetim noktasında ilerlerken, 34 DZF 377 plakalı otomobilin sürücüsü B.K. direksiyon hakimiyetini kaybederek D.K'nın otomobiline arkadan çarptı. Kazada iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan tarafların birbirleri ile tartışması sonucu ikili arasında gerginlik yaşandı.

2.33 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Trafik polisi ekiplerinin kazayı görmesi üzerine, önündeki otomobile çarpan otomobil sürücüsü B.K.'dan şüphelenince alkol testi yapmak istedi ancak sürücü alkometreye üflemek istemedi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alkometreye üfleyen B.K.'nın 2.33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye toplamda 5 bin 96 TL para cezası kesildi. B.K., hakkında idari işlem başlatılmak üzere Göztepe Polis Merkezi'ne götürüldü.