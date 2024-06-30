İSTANBUL (AA) - Deneyap Teknoloji Atölyelerine kabul edilecek öğrencileri belirlemek amacıyla düzenlenen Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı, Türkiye genelinde 81 ilde 118 merkezde eş zamanlı yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Bahçeşehir'deki Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Parkı'nda Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı'na giren öğrencilerle bir araya geldi.

Sınava giren öğrencilerin yanı sıra Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Parkı'nda bulunan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ndeki öğrencileri de ziyaret eden Bayraktar'a, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu eşlik etti.

Bayraktar, yaklaşık 8 yıldır Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı'nın yapıldığını belirterek, "Sınav her seferinde heyecan ve coşkuyla gerçekleşiyor. Yurt genelinde şu anda 40 bin öğrencimiz yarışıyor. Bu öğrencilerin de 20 bini Deneyap Atölyelerinde eğitim hakkı kazanacak." dedi.

Deneyap projesinin T3 Vakfı tarafından kurgulandığını, sonrasında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK paydaşlığında, T3 Vakfı'nın gönüllü eğitmen ve malzeme desteği sunduğu bir proje olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ülkemizin özellikle Milli Teknoloji Hamlesi serüveninde tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına yürümesi yolunda, orada yetişecek insan kaynağı açısından en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Bu işin merkezinde gencecik yaştan dünyaya damgasını vuracak işler yapacak genç kardeşlerimizi yetiştirmek yatıyor. 2017'den bu yana Deneyap projesi büyüye büyüye bugünlere geldi.

TEKNOFEST de Milli Teknoloji Hamlesi'nin dip dalgasını oluşturmada büyük rol oynadı. Oradaki teknoloji yarışmalarımıza da 1,5 milyon yarışmacı başvurdu. Bu dünyada açık ara bir rekor. Ülkemizin her bir ilindeki Deneyap Teknoloji Atölyeleri, yapay zekadan sibernetiğe, hava aracı tasarım teknolojilerinden enerji teknolojilerine kadar çok geniş bir yelpazede sadece teorik değil, uygulayarak ve sevdirerek öğreten bir eğitim modelini içeriyor."

Bayraktar, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin büyük rağbet gördüğüne işaret ederek, "Biz inanıyoruz ki bu atölyeler sayesinde nice Aziz Sancar'lar, dünyaya damgasını vuracak teknolojist kardeşlerimiz yetişecek. Gördükleri soyut kavramları somutlaştırarak bunları daha iyi anlamalarını sağlayacak. Kendi gençliğimdeki deneyimde de öyle oldu. Özellikle pozitif bilimlerde soyut kalan kavramları insanın deneyimleyerek öğrenmesi çok daha kolay. Bir anlamda içselleştirmiş oluyorsunuz, daha fazla sevmenizi sağlıyor. İnsan sevdiğinin peşinden giden bir varlık. Daha fazla sevdikçe de daha büyük başarı geliyor. Bu projede, hem insanlığın hem de milletimizin faydasına işler yapacak nice gençler yetişeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

- "Deneyap'lardan birçok başarı hikayesi çıkmaya başladı"

Elvan Kuzucu Hıdır da Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin T3 Vakfı'nın ilk projesi olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Deneyap Teknoloji Atölyeleri, TEKNOFEST'in temelini oluşturuyor. TEKNOFEST yarışmalarına katılan, bu alanda proje geliştiren gençler aslında Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 2 yıl boyunca nitelikli teknoloji eğitimleri almış gençlerden oluşuyor. İstanbul'da başladı ama artık ülkemizin her şehrine yayıldı.

Buradaki gençler bizler için çok kıymetli. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde buradaki arkadaşlarımız katma değeri yüksek ürünler geliştirip, kendi girişimlerini kuracaklar. Ulusal, uluslararası platformlarda ülkemizi gururla temsil edecekler. Geçtiğimiz günlerde ABD'de düzenlenen roket yarışmasında dünya şampiyonu olan takım üyelerinden birisi Deneyap mezunumuzdu. Buna benzer birçok başarı hikayesi Deneyap'larda çıkmaya başladı."

- Uygulama aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler eğitim almaya hak kazanacak

Deneyap Türkiye Öğrenci Seçme Sınavının ilk aşaması olan e-sınav ve ikinci aşaması olan çevrim içi eğitim ve görev tamamlama adımları gerçekleştirilmişti. Bugün, Deneyap Teknoloji Atölyelerine girişte 3. aşama olan uygulama sınavı yapıldı.

Ortaokul seviyesinden 4'üncü ve 5'inci sınıf, lise seviyesinden ise 8'inci, 9'uncu ve hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 39 bin 490 öğrenci 3. aşama olan uygulama sınavına girmeye hak kazandı. 81 ilde 118 merkezde gerçekleştirilen sınavda, öğrencilerden 90 dakikada "Uzay Keşif Aracının Dünya'ya Dönüşü" projesi kapsamında "Uzay Keşif Kapsülü" tasarlaması istendi.

Sınava giren öğrenciler, tasarladıkları uzay kapsülündeki astronotların su yüzeyine güvenle inmesini sağlamayı hedefledi. Öğrencilerin projeyi yaparken ihtiyaç duydukları tüm malzemeler alanda hazır bulundu. Belirlenen kriterler doğrultusunda hazırlanan projeler değerlendirilmek üzere jüriye sunuldu. Uygulama aşamasını başarı ile tamamlayan ve jüriden tam puan alan öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak.

Deneyap Türkiye 2024 öğrenci seçme süreci başvuruları 5 Şubat-25 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2 Mart-3 Nisan tarihleri arasında 141 merkezde 93 bin 461 aday öğrenci sınavlara dahil olarak e-sınava girmişti. E-sınavı olumlu değerlendirilen 39 bin 490 bin aday öğrenci, çevrim içi eğitim ve görev tamamlama adımına katılmış ve programı en az 200 binden fazla öğrenci çevrim içi izlemişti.