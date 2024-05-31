DENİB AKADEMİ'nin etkinlikleri kapsamında, "Akademi Profesyonel" altında düzenlenen "Lider Satışçı Modeli Eğitimi", eğitmen Cenk Kurt yönetiminde 28 Mayıs 2024 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Eğitimde, günümüz satışçısının özellikleri, mevcut değerler seviyesi göstergeleri, Türkiye'de ve Dünya'da satışçı olmanın yanı sıra belirsiz dönem risk ve fırsatları, büyük satış sürecinin yönetimi, lider satışçı davranış modelleri, 4S ile satış yapma gibi konu başlıkları ele alındı. Ayrıca, durum analizi ve vaka çalışmalarıyla interaktif bir program sunuldu.

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