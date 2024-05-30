DENİB Akademi’nin "Akademi Profesyonel" faaliyetleri kapsamında, "Lider Satışçı Modeli" eğitimi, Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında eğitmen Cenk Kurt tarafından verildi. Eğitime katılanlar, günümüz satışçısının özellikleri, mevcut değerler seviyesi göstergeleri, Türkiye ve dünyada satışçı olmak, belirsiz dönemlerde karşılaşılan risk ve fırsatlar, büyük satış süreçlerinin yönetimi, lider satışçı davranış modelleri ve 4S ile satış yapma teknikleri gibi konularda bilgi sahibi oldular.

Eğitimde interaktif katılım ve vaka çalışmaları

Program boyunca, satış dünyasının dinamiklerini anlamak amacıyla durum analizleri ve vaka çalışmaları yapıldı. Katılımcılar, interaktif bir ortamda deneyimlerini paylaşarak, teorik bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirdi.

DENİB Akademi'nin eğitim programları devam ediyor

DENİB Akademi bünyesinde gerçekleştirilen Akademi Girişimci, Akademi Profesyonel, Akademi Junior ve Akademi Master programları, farklı alanlarda kapsamlı eğitimler sunmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de bu eğitim faaliyetlerinin artarak süreceği bildirildi.

Satış dünyasında lider olmak için eğitim şart

DENİB Akademi'nin sunduğu bu tür eğitimler, satış profesyonellerinin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. “Lider Satışçı Modeli” eğitimi de bu çerçevede, katılımcılara liderlik vasıflarını kazandırarak, satış süreçlerinde etkin bir şekilde rol almalarını hedefliyor. Bu tür eğitimlerin, satış dünyasında başarılı olmak isteyenler için büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.