Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Memişoğlu, gazetecilerin topluma sunduğu katkılardan övgüyle bahsederek, onların emeklerine teşekkür etti.

“Gazeteciler kitlelerin sesi”

Başkan Hüseyin Memişoğlu, gazetecilerin toplumun farklı kesimlerinin sesini duyurmak adına gece gündüz çalıştığını belirtti. Memişoğlu, "Bugün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Kitlelerin sesi olan ve 7/24 büyük bir özveriyle çalışan gazetecilerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

“Basın mensuplarının rolü çok büyük”

Memişoğlu, özellikle Denizli’de gerçekleştirilen etkinliklerde basın mensuplarının her zaman yanlarında olduğunu dile getirdi. Farklı sektörlerin hikayelerinin duyurulmasında ve karşılaşılan sorunların kamuoyuna aktarılmasında basının önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Gazeteciler ihracatın başarılarını kaydediyor

Başkan Memişoğlu, Denizli’nin ihracat başarılarının duyurulmasında basının kritik bir rol oynadığını belirtti. "Bizler üretip ihracat yapıyoruz, ancak bu başarıların geniş kitlelere ulaşmasında basınımızın etkin çalışmaları belirleyici oluyor." dedi. Memişoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Başta Denizli’nin değerli basın mensupları olmak üzere tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, toplum için verdikleri emekler adına minnettarlığımı ifade ediyorum.”