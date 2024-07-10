9 Temmuz 2024 Salı günü, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle 41 firma ödüllendirildi. Programa birçok önemli isim katıldı ve 2023 yılında imalat ve ihracat bazında başarılı olan firmalar ödüllendirildi.

Katılımcılar ve ödül töreni

Törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, önceki dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Fikret Kileci, Denizli Protokolü ve birçok sanayici katıldı. Ödül töreni kapsamında altı farklı kategoride firmalara plaketler takdim edildi.

Başarı hikayeleri ve ihracat rakamları

DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2023 yılında Denizli genelinde ihracatın yüzde 10,8 oranında azalarak 4,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Memişoğlu, jeopolitik gerilimler, küresel enflasyon ve sıkı para politikalarının ihracatı olumsuz etkilediğini ifade etti. Denizli’den 25 farklı sektör ve 3.000'e yakın ürün grubunda 185 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan ülkeler İngiltere, ABD ve Almanya oldu.

Eğitim programları

DENİB, 2023 yılının başından itibaren iletişim faaliyetlerine ağırlık verdi. "İhracat 101" isimli dijital kitapçık, ihracat yolculuğuna yeni başlayan firmalar için kılavuz niteliği taşırken, mevcut ihracatçı firmaların ihtiyacı olan bilgi ve mevzuatları içeriyor. Ayrıca, sosyal medya hesaplarında farklı ihracat hikayeleri paylaşarak ilham kaynağı oluşturuyorlar.

Yurt dışı pazarlama faaliyetleri

Denizli İhracatçılar Birliği, 2023 yılından bu yana 13 farklı ülkeye 21 adet yurt dışı pazarlama etkinliği düzenledi. Fuar ve ticaret heyetleriyle alıcılarla bire bir temas kurularak ihracat geliştirildi. Başkan Memişoğlu, “İlimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, ödül alan firmalarımızı tebrik ediyoruz” dedi.