Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Maison & Objet Fuarı Türkiye temsilciliği organizasyonunda, mimar Enis Tibet moderatörlüğünde ve tasarımcı Adnan Serbest'in anlatımıyla "Sürdürülebilir Gelecek ve Uluslararası Fuarlarda Tasarımın Yeri" söyleşisine ev sahipliği yaptı. Denizli İhracatçılar Birliği Hizmet Binası'nda gerçekleşen etkinliğe, DENİB yönetimi, üyeler, moda dünyasının akademisyenleri ve tasarımcılar yoğun ilgi gösterdi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, açılış konuşmasında tasarımın önemine vurgu yaparak, kaliteli ve dikkat çeken tasarımların fuarlarda katılımın marka oluşumuna olumlu katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Moderatör Enis Tibet, tasarımcı Adnan Serbest ve Maison & Objet Paris Fuarı Türkiye Temsilcisi Raşit Tibet'e teşekkür ederek programın verimli geçmesini diledi.

Tasarımcı Adnan Serbest, ülkemizde tasarımın yeri, önemi, değeri ve yapay zekanın tasarımın geleceğine etkisi gibi konuları ele aldığı interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. Katılımcıların sorularını yanıtladığı etkileyici sunumuyla dikkat çekti.

Söyleşinin devamında, Maison & Objet Paris Fuarı'nın Türkiye Temsilcisi Raşit Tibet, hediyelik eşya, moda aksesuarları, mobilya, ev tekstili gibi dekorasyon sektörlerini kapsayan fuara ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Tibet, fuarın sektördeki önemine ve geleceğine yönelik değerli bilgiler paylaştı.